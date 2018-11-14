Путин поручил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса до конца 2020 года

Российский лидер также отдал правительству поручение ускорить внесение в ГД законопроекта, закрепляющего понятие "социальное предпринимательство".

Президент России Владимир Путин поручил продлить запрет на проведение плановых контрольно-надзорных проверок малого бизнеса до конца 2020 года, информирует пресс-служба "Опоры России" со ссылкой на поручение российского лидера.

— Правительству Российской Федерации обеспечить в период осенней сессии 2018 года внесение в законодательство изменений, которые предусматривают продление до 31 декабря 2020 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение этого запрета на виды деятельности и объекты контроля с высоким риском угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, — приводит текст документа организация.

Таким образом, на два года продлевается трёхлетний мораторий на плановые проверки для малого бизнеса. Президент также поручил правительству ускорить внесение в ГД законопроекта, закрепляющего понятие "социальное предпринимательство".

Также Генеральной прокуратуре совместно с правительством и "Корпорацией МСП" поручено усовершенствовать порядок ведения единого реестра проверок, предусмотрев, в частности, завершение перевода в электронную форму обязательных требований.