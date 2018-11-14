Психиатры просят Минздрав вернуть на российский рынок жизненно важное лекарство

Причиной его исчезновения стал спор с Федеральной антимонопольной службой из-за цены препарата.

В российские больницы перестали поставлять немецкий препарат бипериден в ампулах, который необходим для оказания срочной помощи страдающим болезнью Паркинсона и шизофренией и входит в число жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В России он представлен таблетками "Безак", "Бипериден", "Мендилекс" и "Акинетон" — единственный, имеющий также форму инъекции. И именно его убрали с рынка по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в августе 2017 года. Из-за того что представитель производителя предоставил "недостоверные сведения" и была зарегистрирована необоснованно высокая цена на лекарство.

Как сообщает РБК, психиатры составили письмо на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой с просьбой вернуть данное лекарство в Россию.

Инъекция этого препарата помогает больным избавиться от тремора и тонического напряжения скелетных мышц у практически полностью парализованных пациентов.