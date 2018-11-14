Легковушка въехала в группу пешеходов в Тюмени, все пострадавшие — дети

Водитель машины — 22-летний молодой человек — не имел права управления транспортным средством.

Автомобиль ВАЗ-2101 въехал в группу пешеходов, стоящих у светофора в Тюмени. По предварительным данным, травмы получили трое детей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на перекрёстке Авторемонтной улицы и улицы Механизаторов. Легковушка сбила дорожный знак "Пешеходный переход", а затем наехала на группу людей, стоящих у светофора. После этого машина проехала ещё несколько метров, наскочила на бордюр и врезалась в дерево.

По словам правоохранителей, среди пострадавших — двухмесячная девочка. Её госпитализировали. В больнице также находится 16-летняя девушка. На месте помощь была оказана 12-летнему мальчику, который, предположительно, получил ушиб ноги.

— Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице, предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет, — уточнили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося выясняются.