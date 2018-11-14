ГИБДД разработала новые свидетельства о регистрации автомобилей

В дополнение к привычному документу на бумажном носителе будет выдаваться пластиковый нового поколения.

ГИБДД с августа 2019 года вводит новые свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа МВД.

Известно, что в дополнение к привычному свидетельству на бумаге водители получат пластиковый документ нового образца. Его размеры не будут больше водительского удостоверения, а также на нём не будет содержаться чип.

На лицевой стороне этого документа разместят личные данные, а технические — на задней. Госпошлина за новое свидетельство составит 1,5 тысячи рублей, а за бумажное — 500.