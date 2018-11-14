"Кинули на произвол судьбы". Гройсман отказался принять мэра замерзающего города

80-тысячная Смела находится в самом сердце Украины — в Черкасской области. Жизнь там оказалась полностью парализована из-за сорванного отопительного сезона, а сегодня в Смеле отключили ещё и водоснабжение.

Скандал вокруг города Смела, в котором нет ни воды, ни отопления, набирает обороты. Сегодня представители городской общественности, от которых буквально отвернулась федеральная власть, прибыли в Киев, чтобы потребовать помощи у кабмина. Вместе с ними в столицу прибыл и мэр Смелы Алексей Цыбко. С утра он успел побывать на пикете у здания правительства и кратко пообщался с журналистами, а уже во второй половине дня городской голова должен был выступить на заседании кабмина и доложить о критической обстановке, которая сложилась в городе. Но вот незадача: в последний момент у Гройсмана отказались принять Цыбко и выслушивать его жалобы — чиновнику нежданно заблокировали пропуск и выставили из здания кабмина.

— Это шантаж, открытый шантаж. Меня пригласили на открытое заседание кабинета министров, но, когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали мои выступления, мне аннулировали пропуск и просто не пустили на заседание правительства, — рассказал он собравшимся у здания кабмина горожанам. — Нас просто бросили на произвол судьбы.

Напомним, что в 80-тысячном городе, несмотря на холодную погоду, до сих пор нет отопления. Речь идёт не только о жилых домах, но и о социальных объектах. В городе не работают больницы, школы и детские сады, а с 12 ноября там действует чрезвычайное положение.

Всё дело в том, что компания, которая в прошлом году поставила тепло в дома смелян, задолжала поставщику газа более 100 млн гривен. Теперь "Нафтогаз" отказывается перезаключать соглашение, пока городские власти не оплатят долги. Местным властям договориться о реструктуризации долга не удалось, а региональная администрация также отказалась им помочь.

Люди всё это время продолжают платить за тепло, у подрядчиков есть подписанный акт работ, однако батареи по-прежнему ледяные. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, но это не прибавляет тепла в квартирах смельчан.

А ранее город отключили ещё и от водоснабжения. На официальном сайте Смелянского горсовета в среду появилось объявление, что в связи с задолженностью за электроэнергию были отключены четыре насосные станции.