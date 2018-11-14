Путин и Пенс обменялись рукопожатиями на ужине перед саммитом ВАС в Сингапуре

Президент России Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс пожали друг другу руки на гала-ужине в честь глав делегаций Восточноазиатского саммита в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Пожали руки, — ответил Песков на вопрос, общался ли Путин с Пенсом на этом мероприятии.

Торжественный гала-приём в честь глав делегаций государств-участников состоялся в преддверии намеченного на завтра Восточноазиатского саммита (ВАС). Российскую делегацию будет возглавлять Владимир Путин, находящийся с визитом в Сингапуре с 13 ноября, американскую делегацию возглавит Пенс.