В Елисейском дворце призвали Трампа "соблюдать приличия" из-за слов о Франции

Официальный представитель Елисейского дворца Бенжамен Гриво призвал соблюдать нормы приличия президента США Дональда Трампа после серии его высказываний о Франции. Такое заявление было сделано после заседания совета министров.
Он также подчеркнул, что замечание о том, что раз заявление американского лидера было сделано на английском языке, то и предназначалось оно не для французов, было вполне разумным.
Кроме этого, Гриво заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон кратко высказался по этому вопросу, подчеркнув, что демократия должна осуществляться не в "Твиттере", а посредством двусторонних переговоров.
Напомним, о том, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от Китая, США и России Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции Europe 1 в начале ноября. Трамп назвал очень оскорбительной идею французского коллеги. Также американский лидер заявил, что Макрон страдает из-за своего низкого рейтинга.
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