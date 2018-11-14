В Елисейском дворце призвали Трампа "соблюдать приличия" из-за слов о Франции

В Париже также отметили, что если заявления были сделаны на английском языке, то предназначались они не для французов.

Официальный представитель Елисейского дворца Бенжамен Гриво призвал соблюдать нормы приличия президента США Дональда Трампа после серии его высказываний о Франции. Такое заявление было сделано после заседания совета министров.

Он также подчеркнул, что замечание о том, что раз заявление американского лидера было сделано на английском языке, то и предназначалось оно не для французов, было вполне разумным.

Кроме этого, Гриво заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон кратко высказался по этому вопросу, подчеркнув, что демократия должна осуществляться не в "Твиттере", а посредством двусторонних переговоров.

Напомним, о том, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от Китая, США и России Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции Europe 1 в начале ноября. Трамп назвал очень оскорбительной идею французского коллеги. Также американский лидер заявил, что Макрон страдает из-за своего низкого рейтинга.