Экс вторая ракетка мира Радваньская завершила карьеру в 29 лет

Лучшая польская теннисистка — 29-летняя Агнешка Радваньская объявила о завершении карьеры.

По словам полячки, она больше не может поддерживать высокий уровень игры:

— Я хотела бы поделиться с вами одним из самых важных решений в моей жизни. Сегодня, после 13 лет тенниса, я решила закончить карьеру. Это было нелёгкое решение.

Я благодарна за все особые моменты, в том числе 20 победных турниров WTA, финал Уимблдона и многие другие. К сожалению, больше не могу тренироваться и играть так же, как я могла раньше, и моё тело не отвечает моим собственным ожиданиям. Учитывая своё здоровье и тяжесть игры в профессиональный теннис, мне пришлось признать, что я не могу заставлять своё тело преодолевать нужные границы.

Теперь время для новых вызовов, новых идей, которые, надеюсь, такие же интересные, как и те, что на корте.

Радваньская начала профессиональную карьеру в 2005 году, она является финалисткой турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон 2012 года), победительницей Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде (2015) и ещё 20 турниров WTA и двух — ITF. В 2012-м и 2016-м польская спортсменка была по итогам года второй ракеткой мира.