В России могут ввести маркировку алкоголя

Как заявили в Минпромторге, вероятнее всего, это будут делать с помощью RFID-меток.

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в России могут ввести маркировку алкогольной продукции.

По его словам, в специальный чип будет зашита вся информация о данной продукции, например, об акцизной марке. В настоящий момент российские магазины ведут полный электронный учёт реализованного алкоголя, причём как оптовые продажи, так и розничные.

— Это будет, конечно, не QR-код, не Data Matrix, а всё-таки это будет мягкая RFID-метка, которая может наноситься туда, в которой будет записана вся информация, — приводит слова Евтухова ТАСС.

Как писал ранее Лайф, будущей весной в России может появиться единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов — "продуктовая ЕГАИС". За функционирование новой системы будут отвечать Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.