"В ней живёт злоба". Зоозащитники возмутились тем, что Волочкова ударила собаку

По мнению представителя одного из фондов животных, такое поведение недопустимо, потому что публичный человек должен особенно следить за своим поведением.

В Сети активно обсуждается видео, на котором запечатлено, как известная балерина Анастасия Волочкова бьёт ногой собаку своей мачехи. Лайф пообщался с зоозащитниками и выяснил, как поступок артистки оценивают эксперты.

По мнению директора фонда "ВИТА" (центр защиты прав животных) Елены Полиенко, если человек занимается публичной деятельностью, то он должен думать о каждом своём поступке.

Меня это поведение просто покоробило, некий протест был, она так нагло это сделала! Понятно, что порыв гнева, но, значит, в ней эта злоба по отношению к животным живёт, значит, следующий заход может быть, что она действительно выкинет собаку в окно Елена Полиенко

Как считает глава фонда, "где слова, там и действия", поэтому такие вещи необходимо публично осуждать.

— Этим всем она что хочет сказать — что звёздам можно себя так вести? Потом очередная такая звезда зазвездившаяся просто всё это повторит, — добавила специалист.

Зоозащитник, зоопсихолог Марианна Гладких считает, что человек отличается от животного тем, что он должен контролировать свои эмоции и нести определённые этические обязательства по отношению к животным, поэтому такие поступки просто недопустимы.

— Всё зависит от двух вещей — от воспитания и от самоконтроля. Потому что когда, как в этом случае, люди ещё и именитые, то, как правило, такое происходит ещё и от безнаказанности. Ни в коем случае не стоит вымещать на животных злобу, потому что это просто низко, — отметила Гладких.

В свою очередь, эксперт-консультант по правам животных Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин пояснил, что "так уж повелось", что публичный человек должен быть примером, потому что именно по нему совершают поступки и даже "делают жизнь".

— Человек публичный, такой, как эта женщина, должен миллион раз подумать, прежде чем позволить выход своим эмоциям, даже таким. Пнуть собаку... — это означало привлечь к себе внимание. Чёрный пиар иногда дороже белого, — считает Кулагин.

Президент фонда защиты животных "Бим" Дарья Тараскина резюмировала, что самое страшное в ситуации — то, что "мы не можем ей запретить", и сейчас "обсуждать уже нечего, потому что прививать воспитание надо было ещё в школе".

Напомним, Анастасия Волочкова ударила собаку своей мачехи во время съёмок. Запись была опубликована в Сети. На такой поступок отреагировала актриса Настасья Самбурская, предложив приме "попинать себя по голове". При этом сама Волочкова ничего ужасного в произошедшем не видит.