Подросток в ХМАО умер, надышавшись пропаном в квартире друга

Газовый баллон, который ныне изъят, к одному из приятелей компания принесла самостоятельно.

В Нягани (Ханты-Мансийский АО) 16-летний подросток скончался в результате отравления газом. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 12 октября. Сообщается, что компания несовершеннолетних отдыхала в квартире одного из своих друзей, куда принесла баллон с пропаном. При выдыхании одному из юношей стало плохо, после чего он отправился спать и умер через некоторое время.

Следователи уже изъяли газовый баллон и осмотрели место происшествия. Также изучаются условия воспитания подростков. Проводится процессуальная проверка.