Здоровее будем. Учёные предложили ввести налог на красное мясо и сосиски

Такая мера поможет национальным бюджетам сократить расходы на здравоохранение и улучшить экологическую обстановку.

Введение налога на обработанные мясные продукты (сосиски, ветчина, колбаса и другие. — Прим. Лайфа), а также на блюда из красного мяса может оказать положительное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.

Группа учёных из Оксфордского университета, используя теорию оптимального налогообложения, рассчитала налоговые ставки для 149 регионов мира, а также подсчитала, какие расходы несут национальные системы здравоохранения из-за употребления мяса.

Исследователи выяснили, что медицинские расходы, связанные с употреблением мяса, к 2020 году составят 285 миллиардов долларов. При оптимальном налогообложении цены на мясные продукты вырастут на 25%, а на изделия из красного мяса — на 4%. В таком случае потребление мяса сократится на 16%, что уменьшит число смертей на 9%. Национальные медицинские расходы сократятся на 14%, сообщает The Guardian.

Кроме того, такая мера позволила бы сократить выбросы парниковых газов на 110 миллионов тонн в год.

В своём исследовании учёные опирались на доклад Всемирной организации здравоохранения, в котором переработанное красное мясо называется первой причиной рака толстой кишки, а необработанное — потенциальным канцерогеном.