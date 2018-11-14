В прокатном Lamborghini в Париже нашли львёнка Даду

Обследование показало, что хищник серьёзно ослаб и у него травмированы задние лапы и хвост.

В Париже зоозащитники спасли львёнка, которого нашли в автомобиле "Ламборгини", взятом на прокат. Об этом говорится на официальном сайте организации 30 Millions d'Amis.

Инцидент произошёл два дня назад. Водитель спорткара уже задержан, его поместили под стражу.

Известно, что хищнику по кличке Даду менее двух месяцев. Обследование у ветеринаров показало, что львёнок серьёзно ослаб, у него травмированы задние лапы и хвост, однако его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится на карантине.

После этого его переместят в питомник — к другим обитателям, которых ранее спасли члены организации 30 Millions d'Amis в этом месяце.