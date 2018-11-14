ЦИК ЛНР признала Пасечника избранным главой республики

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ЦИК ЛНР признала Пасечника избранным главой республики

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Леонид Пасечник. Фото: © РИА "Новости" / Стрингер

Леонид Пасечник признан избранным главой Луганской Народной Республики. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

— По результатам на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Иванович Пасечник, — сказала она.

В ЛНР выборы приходили 11 ноября. На пост главы республики претендовало четыре кандидата. После обработки 100 процентов бюллетеней Пасечник набрал 68,3% голосов.

Напомним, что ранее ЦИК ДНР официально объявила Дениса Пушилина главой Донецкой Народной Республики. Он пообещал её жителям продолжить курс на интеграцию с Россией.

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