На Украине опровергли раскол в УПЦ из-за встречи с Порошенко

Епископы, которые выступают против автокефалии, находятся под серьёзным давлением со стороны властей.

Украинская православная церковь Московского патриархата остаётся единой и в ней нет никакого раскола. Об этом РБК заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

— В УПЦ нет внутреннего раскола, — сказал Климент.

При этом ряд священнослужителей отказываются раскрывать детали встречи, а также темы, которые на ней затрагивались. Известно, что до встречи с главой государства епископы УПЦ провели заседание Священного синода, на котором осудили планы Константинополя по учреждению независимой украинской церкви и приняли решение разорвать с ним евхаристическое общение.

Климент также сообщил, что те епископы, которые выступают против автокефалии, находятся под серьёзным давлением со стороны Порошенко. В частности, речь идёт о возможном шантаже законами, которые лишат регистрации, и рейдерских захватах.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу как минимум с тремя архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата.