Авиакомпания "Россия" и "Аэромар" подготовили новое меню бортового питания

Как отметили в авиаперевозчике, во всех блюдах выдержана тонко взвешенная сочетаемость ингредиентов.

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", совместно с шеф-поваром крупнейшего в РФ производителя питания для пассажиров "Аэромар" подготовила новое меню бортового питания на рейсах компании, вылетающих из московского аэропорта Шереметьево. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

— Во всех блюдах выдержана тонко взвешенная сочетаемость ингредиентов. В закусках, основных блюдах и десертах используются исключительно высококачественные натуральные продукты, которые раскрывают удивительные вкусовые вариации нового меню, — отметили в авиакомпании.

В меню бизнес-класса появились совершенно новые для "России" блюда. В частности, речь идёт о фритате со шпинатом и сыром пармезан, говядине в соусе бальзамик, курице пикатта, запечённой под соусом терияки, треске с кунжутом.

— "Десертная карта" побалует пассажиров сливовым клафути, кофейной панакотой, малиновым фланом, а также шубаном с яблочно-карамельной начинкой, — говорится в пресс-релизе компании. Вся продукция будет подаваться в введённой ранее коллекции фарфоровой посуды, а также столовых приборов и стекла.

В экономклассе дальнемагистральных рейсов пассажирам предложат на выбор два вида горячего, десерты, а также традиционные горячие и прохладительные напитки.

— К примеру, на рейсах в Денпасар (остров Бали) и Владивосток пассажиры смогут выбрать между припущенной треской или куриным филе в сливочном соусе с мускатным орехом и тёртым сыром, говядиной чили кон карне или курицей в сырном соусе со сладким перцем и паприкой, — сообщили в компании.

Кроме того, в соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам будет предложено 15 вариантов специального бортового питания.

Входящая в состав группы "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" является на сегодняшний день одним из крупнейших авиаперевозчиков страны. В минувшем году воздушные суда компании перевезли 11,15 миллиона пассажиров, показав лучший рост пассажиропотока среди пяти ведущих авиакомпаний РФ.