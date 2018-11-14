Пятая авеню потеряла статус самой дорогой улицы в мире

Столешников переулок в Москве занял 18-е место в рейтинге самых дорогих улиц на свете.

Специалисты американской компании Cushman & Wakefield подготовили рейтинг самых дорогих улиц мира. Занимавшая в этом списке лидирующую строчку нью-йоркская Пятая авеню уступила первенство Козуэй-Бэй в Гонконге.

Средняя ставка аренды недвижимости в год на Козуэй-Бэй составляет 2671 доллар за квадратный фут. На Пятой авеню — 2250 долларов. Тройку лидеров замыкает Бонд-стрит в Лондоне — 1744 доллара в год, что делает её самой дорогой улицей Европы.

Столешников переулок в Москве опустился на две строчки в рейтинге и теперь занимает 18-е место. Средняя ставка аренды там составляет 299 долларов за квадратный фут в год.