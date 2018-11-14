Конституционный суд принял к рассмотрению запрос Евкурова по границе с Чечнёй

Конституционный суд России рассмотрит просьбу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вынести вердикт по соглашению об установлении границы с Чечнёй. Заседание назначено на вторник, 27 ноября, а докладчиком на нём выступит зампредседателя КС РФ, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин.
— Принят к рассмотрению запрос о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и утвердившего это соглашение закона, — информирует пресс-служба суда.
Как уже сообщал Лайф, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали закон об установлении административной границы между регионами. Она не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчёркивал, что в Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Чечнёй и Ингушетией и ожидают вердикта Конституционного суда РФ.
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