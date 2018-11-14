Конституционный суд принял к рассмотрению запрос Евкурова по границе с Чечнёй

Дело рассмотрят в открытом режиме. Докладчиком выступит заместитель председателя КС Сергей Маврин.

Конституционный суд России рассмотрит просьбу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вынести вердикт по соглашению об установлении границы с Чечнёй. Заседание назначено на вторник, 27 ноября, а докладчиком на нём выступит зампредседателя КС РФ, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин.

— Принят к рассмотрению запрос о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и утвердившего это соглашение закона, — информирует пресс-служба суда.

Как уже сообщал Лайф, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали закон об установлении административной границы между регионами. Она не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчёркивал, что в Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Чечнёй и Ингушетией и ожидают вердикта Конституционного суда РФ.