В Минздраве объяснили отсутствие на российском рынке жизненно важного лекарства

Как отметили в ведомстве, производитель препарата до сих пор не зарегистрировал его цену в России.

Производитель препарата "Акинетон" (международное непатентованное наименование (МНН) "Бипериден") из перечня жизненно необходимых и важных лекарств до сих пор не подал заявление о регистрации предельной отпускной цены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

— До настоящего времени заявлений о регистрации предельных отпускных цен на препарат "Акинетон" — в лекарственной форме таблетки 2 мг и раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл — не поступало, — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что на основании действующего российского законодательства продажа лекарств, которые включены в перечень жизненно важных и на которые не зарегистрирована установленная производителями предельная отпускная цена, не допускается.

Ранее сообщалось, что в российские больницы перестали поставлять немецкий препарат бипериден в ампулах, который необходим для оказания срочной помощи страдающим болезнью Паркинсона и шизофренией и входит в число жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).