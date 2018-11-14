В Китае археологи обнаружили мини-версию Терракотовой армии

Читайте также

В Китае археологи обнаружили мини-версию Терракотовой армии

0

Фото: © Chinese Cultural Relics

Форма и масштаб захоронения позволяют выдвинуть предположение, что рядом находится место погребения.

В Китае археологи нашли мини-версию легендарной Терракотовой армии. Об этом сообщает специализированный журнал China Cultural Relics.

Возраст находки, предположительно, 2100 лет. Сообщается, что обнаружить удалось фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц и сторожевых башен.

При этом форма и масштаб захоронения позволяют учёным сделать вывод, что рядом находится место погребения. Также археологи предположили, что сделано оно было для Лю Хуна, однако могло быть разрушено во время строительства железной дороги в 1960–1970 годах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×