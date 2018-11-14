В Китае археологи обнаружили мини-версию Терракотовой армии

В Китае археологи нашли мини-версию легендарной Терракотовой армии. Об этом сообщает специализированный журнал China Cultural Relics.
Возраст находки, предположительно, 2100 лет. Сообщается, что обнаружить удалось фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц и сторожевых башен.
При этом форма и масштаб захоронения позволяют учёным сделать вывод, что рядом находится место погребения. Также археологи предположили, что сделано оно было для Лю Хуна, однако могло быть разрушено во время строительства железной дороги в 1960–1970 годах.
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