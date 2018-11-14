Учёные выяснили, почему пожилые люди часто страдают гипертонией

Понаблюдав за индейцами из диких племён Амазонии, исследователи с удивлением обнаружили, что в этих сообществах у людей почти не бывает повышенного давления.

Причина гипертонии и других болезней сердца — образ жизни современного общества, уверены учёные. Об этом пишет JAMA Cardiology.

К такому выводу исследователи пришли после наблюдений за индейцами из первобытного племени яномамо и представителей других первобытных народов, полностью оградивших себя от цивилизации.

Оказалось, что дикари практически не употребляют в пищу соль, зато любят рыбу, овощи и оливковое масло. Благодаря этому в старости они очень редко страдают гипертонией. Наблюдения подтвердили недавнюю гипотезу о том, что такая диета заметно снижает риск инфаркта и инсульта.

Учёные ещё больше убедились в своей правоте после того, как пообщались с индейцами, рискнувшими попробовать "западную диету" и вообще пожить, как большинство их современников. Выяснилось, что за считаные недели они поправились в среднем на 7 килограммов, а их давление возросло на 5–10 миллиметров ртутного столба.