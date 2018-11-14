Вертолёт владельца "Лестера" перед крушением не отвечал на команды пилота

Воздушное судно начало поворачиваться набок, а когда достигло высоты 130 метров, то упало на землю практически в вертикальном положении.

Потерпевший крушение вертолёт с владельцем футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхой в один момент перестал реагировать на команды пилота. Об этом свидетельствуют предварительные результаты расследования британского управления по расследованию авиационных происшествий.

Сообщается, что воздушное судно начало поворачиваться набок, а это противоречило действиям пилота. После того как вертолёт набрал высоту около 130 метров, он начал снижаться и упал на землю практически в вертикальном положении.

Вертолёт с Шривадданапрабхой на борту разбился в ночь на воскресенье, 28 октября, на парковке возле стадиона "Кинг пауэр". Сообщалось, что, по предварительной версии, авария произошла из-за отказа хвостового винта — машина начала крутиться вокруг своей оси и упала на парковку. По данным британских СМИ, вместе с бизнесменом находилась его дочь, но официального подтверждения этой информации не поступало.