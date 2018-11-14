Стеклянный купол Верховной рады отреставрировали за $240 тысяч

Ремонт конструкции не проводился уже 70 лет и был мотивирован сроком её службы и изношенностью.

Стеклянный купол здания Верховной рады в Киеве отреставрировали примерно за $240 тысяч. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

— Реставрация купола Верховной рады завершена досрочно, — говорится в сообщении.

При этом мотивацией для выполнения работ послужил срок службы постройки и её изношенность. В частности, стекло нуждалось в замене, а металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и покрасить.

Известно, что ремонт купола не проводился уже 70 лет. По контракту на ремонт, который должны были завершить 10 декабря, было предусмотрено около $270 тысяч, однако строителям удалось сэкономить часть средств и завершить работы раньше срока.