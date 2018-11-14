Братья Березуцкие присоединятся к Слуцкому в штабе "Витесса"

Читайте также

Братья Березуцкие присоединятся к Слуцкому в штабе "Витесса"

508

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Экс-футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском футбольном клубе "Витесс". Об этом сообщает портал Sport24.ru.

Точные даты, когда братья приступят к работе, не сообщаются. Добавим, что под руководством отечественного специалиста футболисты играли в составе московских армейцев.

Отметим, что вместе со Слуцким в "Витессе" работает бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×