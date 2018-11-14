Чемпион мира по армрестлингу погиб в ДТП на Украине

В числе пострадавших также оказался многократный победитель мировых соревнований по этому же виду спорта.

В результате ДТП в Ровенской области Украины погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Об этом сообщает региональная полиция.

— В Ровенской области на автодороге Киев — Чоп около 15:00 (16:00 мск) произошла ужасная авария, в которой погибло два человека. Одной жертвой ДТП оказался украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате происшествия пострадал ещё один участник мировых соревнований по этому же виду спорта Олег Жоха, а его отец Сергей Жоха погиб.

Спортсмену было 33 года. Чемпионом мира он становился 15 раз, 16 раз выигрывал чемпионат Европы.