"Так в паспорте". Билан объяснил, почему в указе Путина он назван Димой

Исполнитель также не исключил, что к семидесяти годам он вернёт себе имя, которое было дано ему при рождении.

Российский певец Дима Билан объяснил, почему в указе президента России Владимира Путина о присвоении исполнителю звания "Заслуженный артист РФ" сообщается его неполное имя.

— Официально и документально всё верно написано, потому что я так указан в паспорте. Этот момент подчёркивает в некотором смысле мою особенность и неформальность, — приводит слова Билана издание МК.

Он пояснил, что решение написать короткое имя было принято для благозвучия. Артиста при рождении звали Виктор Николаевич Белан.

Певец также не исключил, что, возможно, к семидесяти годам он вернёт себе имя, которое было дано ему при рождении.

— Наверное, я уже не буду Димой. Может, даже и Виктором опять стану. Кто знает? — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому певцу Диме Билану присваивается звание заслуженного артиста РФ.