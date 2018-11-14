"Так в паспорте". Билан объяснил, почему в указе Путина он назван Димой

Российский певец Дима Билан объяснил, почему в указе президента России Владимира Путина о присвоении исполнителю звания "Заслуженный артист РФ" сообщается его неполное имя.
— Официально и документально всё верно написано, потому что я так указан в паспорте. Этот момент подчёркивает в некотором смысле мою особенность и неформальность, — приводит слова Билана издание МК.
Он пояснил, что решение написать короткое имя было принято для благозвучия. Артиста при рождении звали Виктор Николаевич Белан.
Певец также не исключил, что, возможно, к семидесяти годам он вернёт себе имя, которое было дано ему при рождении.
— Наверное, я уже не буду Димой. Может, даже и Виктором опять стану. Кто знает? — заключил он.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому певцу Диме Билану присваивается звание заслуженного артиста РФ.
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