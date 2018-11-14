Президент Чили отметил важность развития отношений с Россией

Москва, по его мнению, играет "звёздную роль" в мировой политике, а с лидером РФ он смог обсудить важные темы.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что для его страны является важным развитие отношений с Россией. Его слова приводит газета El Mercurio.

— Такой интегрированной стране, как Чили, необходимо всегда стремиться к хорошим отношениям, основанным на сотрудничестве и интеграции, со всеми странами мира, и, конечно, Россия очень важна, — заявил Пиньера во время пресс-конференции в Сингапуре.

Он также подчеркнул, что во время короткой встречи с президентом России Владимиром Путиным ему удалось обсудить вопросы, которые волнуют все страны мира, а Москва, по его мнению, играет "звёздную роль" в мировой политике.