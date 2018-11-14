Жильцы более сотни домов в Харькове остались без тепла из-за ремонта

Это отключение стало ещё одним эпизодом скандала из-за сорванного в разных городах Украины отопительного сезона.

"Харьковские теплосети" сообщили о том, что в десятках жилых домов, а также в больнице и школе в четверг, 15 ноября, отключат отопление из-за ремонта на тепломагистралях. Об этом написано на портале организации.

— Для проведения ремонтных работ в Немышлянском районе с 8:00 до 20:00 (9:00 — 21:00 мск) 15.11.18 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 для устранения дефекта на улице Пожарского, 10/2, с отключением отопления в 73 жилых домах, одной школе и горячего водоснабжения в 21 жилом доме, одной школе, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в среду начались ремонтные работы в Шевченковском районе, из-за чего отопления и горячей воды лишились жильцы 59 домов.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить мэров городов, где до сих пор нет тепла. Между тем представители общественности города Смела Черкасской области вместе с мэром прибыли в Киев, чтобы встретиться с главой кабинета министров. Однако Гройсман не принял градоначальника.