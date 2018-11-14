В Совфеде прокомментировали заявление США о риске поражения в войне с Россией

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление Конгресса США о поражении в случае войны против России. В интервью телеканалу RT сенатор отметил, что в случае применения ядерного оружия никто не выйдет победителем.

— О каком поражении может идти речь, если в случае военного конфликта с применением ядерных сил победителей не будет. Того, что есть у Китая, России и Соединённых Штатов, для этого хватит, — заявил он.

По словам Джабарова, "чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений".

Также сенатор отметил, что США пытаются развязать новую гонку вооружений, а глава Белого дома Дональд Трамп планирует обеспечить крупные компании военными заказами.

Напомним, ранее был опубликован доклад специальной комиссии по стратегии национальной обороны США. В документе сказано, что военное превосходство страны уменьшилось до опасного уровня. Эксперты отметили, что в случае войны с Китаем или Россией США рискуют понести большие потери и даже проиграть.