Эксперты искали в майонезе оливковое масло, а нашли консерванты и крахмал

Эксперты проверили продукты семи известных брендов и некоторые из них занесли в чёрный список.

Специалисты "Росконтроля" изучили образцы оливкового майонеза с отечественных прилавков по 60 параметрам качества и безопасности, сообщается на портале ведомства.

Эксперты проверили продукцию марок "Слобода / Живая еда", "Московский провансаль / Я люблю готовить", "Скит", "Вкуснотека", Mr. Ricco, "То, что надо!" и Billa.

Выяснилось, что в оливковом майонезе Mr. Ricco, "Скит", "Московский провансаль / Я люблю готовить" и "То, что надо!" не оказалось оливкового масла — по крайней мере, его наличия не показал жирнокислотный анализ.

Даже по вкусу и запаху большинство из них от обычного "провансаля" не отличаются, заявили в "Росконтроле".

Кроме того, в Mr. Ricco и "Вкуснотеке" обнаружили крахмал, притом что на этикетке Mr. Ricco написано "без крахмала".

К этому бренду нашлись и другие претензии: в нём содержится консервант сорбат калия, тоже не указанный на упаковке.

Консерванты нашли и в майонезе других марок: "Вкуснотека", "То, что надо!" и Billa.

В итоге наибольшее одобрение, по мнению экспертов, заслужил майонез "Слобода / Живая еда". Отмечается, что в нём заметно содержание оливкового масла и в целом состав продукта соответствует ГОСТу, указанному на упаковке.

Billa, "То, что надо!" и "Скит" попали в список товаров с замечаниями. А "Вкуснотеку" и Mr. Ricco объявили фальсификатом и занесли в чёрный список.