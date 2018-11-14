Турция призвала провести международное расследование убийства Хашогджи

В МИД республики отметили необходимость передать все документы по делу смерти журналиста в международный суд.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи должно стать предметом международного расследования.

— Сначала мы говорили, что, создав рабочую группу с Саудовской Аравией, мы не намерены обращаться в международный суд, но теперь видим, что международное расследование является необходимым, — приводит слова дипломата агентство Anadolu.

Чавушоглу также отметил, что турецкая сторона сделает всё возможное, чтобы раскрыть преступление.

Напомним, журналист Джамаль Хашогджи пропал в начале октября этого года после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что журналист был убит и расчленён в стенах диппредставительства.