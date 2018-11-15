Во Франции прекратили поиски экс-главы Интерпола

Полиция Франции завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, пишет Associated Press.
Следователи заявили, что не обнаружили никакой информации, доказывающей, что экс-глава международной полиции пропал на территории Франции. Кроме того, у правоохранителей не нашлось никаких доказательств тому, что супруга Хунвэя после его исчезновения получала звонки с угрозами.
Как ранее сообщал Лайф, женщина в октябре высказывала опасения, что её мужа уже нет в живых, а также жаловалась на угрозы, поступавшие по телефону.
Напомним, 64-летний Мэн Хунвэй перестал выходить на связь 5 октября. Сообщалось, что он вылетел из Лиона в Китай, а после прибытия на родину его вызвали на допрос по подозрению в коррупции. 7 октября он подал в отставку с поста главы Интерпола.
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