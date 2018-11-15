Во Франции прекратили поиски экс-главы Интерпола

Полицейские пришли к выводу, что расследование не в их компетенции, поскольку не нашли никаких доказательств тому, что подозреваемый в коррупции Мэн Хунвэй исчез на территории Франции.

Полиция Франции завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, пишет Associated Press.

Следователи заявили, что не обнаружили никакой информации, доказывающей, что экс-глава международной полиции пропал на территории Франции. Кроме того, у правоохранителей не нашлось никаких доказательств тому, что супруга Хунвэя после его исчезновения получала звонки с угрозами.

Как ранее сообщал Лайф, женщина в октябре высказывала опасения, что её мужа уже нет в живых, а также жаловалась на угрозы, поступавшие по телефону.

Напомним, 64-летний Мэн Хунвэй перестал выходить на связь 5 октября. Сообщалось, что он вылетел из Лиона в Китай, а после прибытия на родину его вызвали на допрос по подозрению в коррупции. 7 октября он подал в отставку с поста главы Интерпола.