"Драконовские". В США рассказали о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей

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"Драконовские". В США рассказали о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольски

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон будет осторожно выбирать очередные санкции в отношении Москвы из-за дела Скрипалей.

— Второй раунд более драконовский. И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски, — отметил Форд во время выступления в Heritage Foundation.

Как писал Лайф, в конце августа США ввели новые санкции против РФ, связанные с так называемым делом Скрипалей. В Белом доме также заявили о намерении ввести второй пакет "чрезвычайно жёстких" ограничений против Москвы. При этом в Госдепе назвали условие отказа от очередных санкций. Однако российская сторона подчеркнула, что уничтожила имеющиеся запасы химического оружия под контролем наблюдателей ещё в 2017 году.

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