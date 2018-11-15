В Ирландии турист спас тонувшего местного жителя

Мужчину, который потерял сознание и упал с моста, вытащил на берег сингапурский офицер военно-морского флота.

Турист из Сингапура спас из воды жителя Дублина. Об этом сообщает Buzz.ie.

Офицер Военно-морского флота Сингапура Климент Тан приехал в столицу Ирландии на выходные к другу. Прогуливаясь вечером вдоль реки Лиффи, молодой человек увидел, как в воду упал мужчина. Пока другие свидетели происшествия звали на помощь, Тан снял пальто и прыгнул за утопающим.

— Я принял это решение за долю секунды, потому что он был без сознания и я боялся, что он может утонуть. Я сделал это не задумываясь, — рассказал герой.

Тан, который в детстве профессионально занимался водным поло, смог в ледяной воде добраться до мужчины и вытащить его на берег, где дождался приезда спасателей.