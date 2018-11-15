В Госдепе рассказали, что нужно США для победы над ИГИЛ

Власти Соединённых Штатов заявили, что справиться с террористами не удастся без "фундаментальных изменений режима" в Сирии.

При нынешнем политическом режиме в Сирии невозможно победить ИГИЛ*, убеждён спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом он заявил в среду журналистам.

— Мы также считаем, что невозможно добиться окончательной победы над ИГИЛ* до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения с сирийским режимом и фундаментальные изменения роли Ирана в Сирии, что с самого начала повлияло на рост ИГИЛ*, — сказал Джеффри.

Он также выразил мнение, что в этих изменениях непосредственное участие должна принять Россия. Спецпредставитель заявил, что Москве нужно "использовать своё влияние на режим", чтобы посадить сирийские власти и оппозицию за стол переговоров.

Как ранее писал Лайф, 12 ноября Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с Дональдом Трампом, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель во время рабочей встречи в Париже.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.