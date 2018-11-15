В Японии заявили о неизменности позиции по Курильским островам

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что позиция страны по южным Курильским островам останется прежней. Заявление было сделано в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

— Мы планируем вести плотные переговоры на основе нашей базовой позиции — решения принадлежности четырёх северных островов и последующего заключения мирного договора. В этой нашей позиции нет изменений, — передаёт слова министра ТАСС.

Напомним, в начале сентября Владимир Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. По мнению президента России, это облегчило бы решение большинства российско-японских проблем.

Москва и Токио работают над заключением мирного договора с середины прошлого века. Основным препятствием остаётся вопрос о принадлежности южных Курильских островов.