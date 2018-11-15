В Канаде в аварии с участием автобуса пострадало 24 человека

В канадском Торонто автобус с пассажирами врезался в электрический столб. В результате аварии 24 пассажира были госпитализированы.
The scene at the intersection at Bathrust and Davenport after a TTC bus collided into a utility pole. No major injuries sustained. pic.twitter.com/u5GmV4v7UY— The Dialog (@DialogGBC) 14 ноября 2018 г.
Авария случилась на пересечении Давенпорт-роуд и Батерст-стрит.
Отмечается, что тяжёлых травм у пострадавших нет.
По данным CTV news, на момент аварии в автобусе находился 31 пассажир. Причина ДТП устанавливается.
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