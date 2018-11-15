В Канаде в аварии с участием автобуса пострадало 24 человека

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В Канаде в аварии с участием автобуса пострадало 24 человека

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В канадском Торонто автобус с пассажирами врезался в электрический столб. В результате аварии 24 пассажира были госпитализированы.

Авария случилась на пересечении Давенпорт-роуд и Батерст-стрит.

Отмечается, что тяжёлых травм у пострадавших нет.

По данным CTV news, на момент аварии в автобусе находился 31 пассажир. Причина ДТП устанавливается.

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