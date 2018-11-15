Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки

Сильные подземные толчки зафиксировали у восточного побережья Камчатки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН. По его данным, магнитуда землетрясения составила 6,5.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен на глубине 76,2 километра в 78 километрах от посёлка Усть-Камчатск, это в 370 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По словам экспертов, подземные толчки ощущались в нескольких населённых пунктах края, сильнее всего — в Усть-Камчатском районе. Туда выехала оперативная группа спасателей для обследования зданий. По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений нет.