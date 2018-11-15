В Иерусалиме вооружённый ножом мужчина ранил двух полицейских

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В Иерусалиме вооружённый ножом мужчина ранил двух полицейских

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Фото: © Flickr/Julien Menichini

В Иерусалиме мужчина с ножом напал на сотрудников правоохранительных органов в полицейском участке. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд в "Твиттере".

— Двое сотрудников полиции были ранены в результате нападения с применением холодного оружия в помещении полицейского участка в Иерусалиме. Террорист задержан на месте, — говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи сообщили о троих пострадавших, их состояние оценивается как лёгкое.

В полиции произошедшее назвали терактом, однако личность и мотивы нападавшего ещё не установлены. Отмечается, что обычно за такими нападениями стоят палестинцы.

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