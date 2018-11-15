Зейналова призвала зарубежных коллег помочь освободить журналиста Вышинского

Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова стала лауреатом премии Союза журналистов России "Золотое перо России". На церемонии награждения журналистка обратилась к иностранным коллегам.

— Наш репортёр Кирилл Вышинский на Украине… Помогите сделать хоть что-нибудь, пожалуйста, обратите внимание! Если вы можете каким-то образом помочь — присоединяйтесь, — призвала Зейналова.

Как ранее писал Лайф, адвокат главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского обжаловала продление его ареста. Решение Херсонского суда разочаровало ОБСЕ, организация призвала ускорить расследование и освободить журналиста.

Напомним, Кирилла Вышинского взяли под стражу на Украине в мае 2018 года. Его подозревают в госизмене. 1 ноября его арест продлили до 28 декабря.