СМИ: В Запорожье неизвестный бросил гранату в толпу людей

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СМИ: В Запорожье неизвестный бросил гранату в толпу людей

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Фото © РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Запорожье неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в компанию людей, в результате чего было ранено три человека. По предварительной информации, это была граната.

Все пострадавшие госпитализированы.

Как указывается в заявлении пресс-службы областного управления Национальной полиции, злоумышленник скрылся, был введён режим перехвата "Сирена".

Также отмечается, что пострадавшие не имеют отношения к политике, криминалу или бизнесу.

На месте инцидента работает полиция, выясняющая все обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и умышленном убийстве.

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