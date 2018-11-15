СМИ: В Запорожье неизвестный бросил гранату в толпу людей

В Запорожье неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в компанию людей, в результате чего было ранено три человека. По предварительной информации, это была граната.
Все пострадавшие госпитализированы.
Как указывается в заявлении пресс-службы областного управления Национальной полиции, злоумышленник скрылся, был введён режим перехвата "Сирена".
Также отмечается, что пострадавшие не имеют отношения к политике, криминалу или бизнесу.
На месте инцидента работает полиция, выясняющая все обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и умышленном убийстве.
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