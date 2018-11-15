Переходный период в рамках Brexit продлится до конца 2020 года

В течение 21 месяца после выхода из ЕС Британия будет участвовать в политике Союза и подчиняться его законам.

Переходный период в рамках Brexit продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

— Британия покинет ЕС, как она хотела, 29 марта 2019 года. В течение 21-месячного периода мы договорились сохранить нынешнюю ситуацию, когда речь идёт о внутреннем рынке, Таможенном союзе ЕАЭС и европейской политике с её правами и обязанностями, — цитирует политика РИА "Новости".

Барнье также отметил, что обе стороны договорились о возможности продлить переходный период, но не более чем на год.

Ранее Лайф писал, что Лондон и ЕС окончательно согласовали проект выхода Соединённого Королевства из Союза. Документ охватывает все позиции: гражданские права, вопросы управления, а также протоколы по Кипру, Гибралтару и Ирландии .