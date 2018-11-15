Путина попросили пройти сквозь рамку металлоискателя на саммите в Сингапуре

Президенту России Владимиру Путину пришлось пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходил саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

— Он приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку, — пишет издание.

Сообщается, что рамка зазвенела, однако никто не решился досматривать российского лидера и просить вытащить из карманов металлические предметы.

Напомним, 14 ноября в Сингапуре прошёл саммит Россия — АСЕАН, в котором приняло участие 18 стран. Как сообщал Лайф, Владимир Путин обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином смягчение санкций против Пхеньяна.