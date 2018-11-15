СМИ: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке С-400

Более 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, сообщает канал CNBC со ссылкой на разведывательное сообщество США.
Известно, что Вашингтон под угрозой санкций отговаривает государства от покупки российского вооружения в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции".
При этом сообщается о большом списке стран, которые всё ещё планируют приобрести С-400. В данный список входят Саудовская Аравия, Египет, Катар, Вьетнам и другие.
Ранее стало известно, что Россия поставит Вооружённым силам Индии пять комплектов С-400 до 2023 года. Приобретение обойдётся индийской стороне почти в 5,5 миллиарда долларов.
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