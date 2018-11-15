Полиция Берлина: подозрительный предмет возле посольства РФ не является опасным

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Полиция Берлина: подозрительный предмет возле посольства РФ не является опасным

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Фото: © Flickr/Javier Leiva

Обнаруженный у посольства РФ в Германии подозрительный предмет не представляет опасности.

— Нам поступили сведения о потенциально опасном предмете на сиденье автомобиля, припаркованного рядом. Наши специалисты пришли к выводу, что никакой угрозы нет, — заявили ТАСС в полиции Берлина.

Также отмечается, что все прибывшие по тревоге правоохранители разъехались и оцепление снято.

Ранее Лайф писал о найденном около российского посольства в Германии подозрительном предмете. Сообщалось, что он находился в машине "ранее разыскиваемого лица".

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