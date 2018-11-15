"Ходят по кругу". Трамп объяснил, из-за кого республиканцы проиграли выборы

Глава Белого дома уверен: в неудаче партии на промежуточных выборах в Конгресс США виноваты фальсификации, устроенные демократами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы потерпели поражение на выборах из-за подделывания голосов за демократов.

— В очереди оказываются люди, у которых нет абсолютно никаких прав голосовать, и они ходят по кругу. Иногда возвращаются к своей машине, надевают другие шапку и рубашку, заходят и голосуют снова, — уверен глава Белого дома.

Трамп также вновь призвал принять законопроект о введении удостоверения избирателя и опроверг заявления демократов о том, что ужесточение правил регистрации снизит явку бедных слоёв и расово-этнических меньшинств.

— Если вы говорите, что хотите удостоверений избирателей, они пытаются стыдить всех, называя их расистами или чем-то другим — всем, что они могут только придумать, — заявил президент.

Напомним, в США 6 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых Республиканская партия сохранила большинство в сенате, но потеряла преимущество в палате представителей.

Как ранее писал Лайф, во Флориде решили пересчитать голоса, отданные за представителя в Сенате США и губернатора, поскольку там в обоих случаях с небольшим отрывом выиграли республиканцы, а по законам штата при разнице не более 0,5% голосов нужно провести повторный подсчёт. Трамп после этого заявил о попытке "украсть выборы".