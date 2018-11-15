На Украине заявили об отсутствии способов остановить "Северный поток — 2"

Украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич заявил, что Киев не имеет эффективных механизмов влияния на реализацию "Северного потока — 2".

— Украина не является участником этого проекта, он не проходит через её территорию. Как она может повлиять? — рассказал Марунич в интервью изданию "Главред".

Эксперт также отметил неэффективность попыток Киева повлиять на западных партнёров, поскольку европейские страны практически не учитывают интересы Украины.

Ранее стало известно об иске компании "Нафтогаз" к корпорации "Газпром". Украинская сторона намерена отсудить у России $12 млрд. Представители "Нафтогаза" считают, что именно такой ущерб понесёт Киев после запуска "Северного потока — 2".

Кроме того, о противодействии проекту Украина договорилась и с американской стороной. Министр энергетики США Рик Перри и глава МИД Украины Павел Климкин считают, что газопровод подрывает энергетическую безопасность Европы.