Кержаков попросил суд провести психиатрическую экспертизу его жены

В Петербурге начали рассмотрение иска супруги футболиста о разводе, взыскании алиментов и определении места жительства полуторагодовалого сына.

Представители футболиста Александра Кержакова подали в Петроградский районный суд ходатайство о проведении психиатрической экспертизы его жене Милане, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

— Суд отложил рассмотрение ходатайства о проведении Милане Кержаковой комплексной судебно-психиатрической экспертизы до получения судом всех запрошенных медицинских документов, — сказано в сообщении.

Как ранее писал Лайф, на предварительном заседании по делу о разводе Кержаковых суд постановил, что их сын должен жить с матерью на период рассмотрения дела. Однако спортсмен это решение обжаловал и по-прежнему не хочет отдавать ребёнка жене.

Милана Кержакова в конце октября заявила о намерении забрать мальчика с помощью судебных приставов.