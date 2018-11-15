В США в ДТП с автобусом пострадало 44 человека

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В США в ДТП с автобусом пострадало 44 человека

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В США перевернулся автобус с туристами. В результате аварии два человека погибли, 44 получили травмы.

Инцидент случился недалеко от города Мемфис (штат Теннесси) По данным Associated Press, в автобусе находилось 46 пассажиров.

Отмечается, что трое из них находятся в критическом состоянии.

По словам местных властей, авария произошла из-за плохих погодных условий.

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