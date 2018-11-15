В США в ДТП с автобусом пострадало 44 человека

В США перевернулся автобус с туристами. В результате аварии два человека погибли, 44 получили травмы.
Wow, heartbreaking— 2 people are dead and 44 injured after a tour bus crash in Desoto County, Mississippi. The bus was traveling from Huntsville, AL to Tunica, MS. Prayers pic.twitter.com/fFYjkdGQmC— Symone Woolridge (@SymoneTV) 14 ноября 2018 г.
Инцидент случился недалеко от города Мемфис (штат Теннесси) По данным Associated Press, в автобусе находилось 46 пассажиров.
Отмечается, что трое из них находятся в критическом состоянии.
По словам местных властей, авария произошла из-за плохих погодных условий.
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