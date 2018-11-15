На кладбище Буэнос-Айреса произошёл взрыв

На кладбище Реколета в Буэнос-Айресе произошёл взрыв, в результате которого пострадала одна женщина.

— Её состояние тяжёлое. Есть риск для жизни, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи аргентинской столицы Альберто Кресенти в эфире телеканала Todo Noticias.

Он добавил, что именно пострадавшая и принесла самодельную бомбу на кладбище. Устройство сработало, когда женщина закладывала его в мавзолее бывшего главы аргентинской полиции Рамона Фалькона.

В настоящий момент задержан мужчина, который сопровождал подозреваемую. Специалисты проверяют территорию кладбища на наличие других взрывных устройств.